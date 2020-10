Immigrazione: Salvini a "Il Foglio - Inserto", ho fatto solo il mio dovere. Poteva andare peggio: potevano arrestarlo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attorno a Salvini c'è ancora un cordone sanitario. Ha detto che l'Italia non esce dall'euro, che non farà l'Italexit, ma il cordone c'è ancora. "Io sento la responsabilità del consenso raccolto dalla Lega. Su euro ed Europa abbiamo chiarito che noi stiamo in Europa e stiamo nell'euro. Se andiamo al governo, faremo per prima cosa la riforma della giustizia, e la faremo insieme agli avvocati e ai magistrati. non bisogna ripetere gli errori del passato. La contrapposizione tra politica e magistratura è sbagliata in sé: la stragrande maggioranza dei magistrati sono professionisti che lavorano sodo e svolgono una funzione fondamentale per la democrazia". "I magistrati, - spiega - in tante parti d'Italia, si confrontano con la carenza di risorse e investimenti, gli uffici giudiziari dovrebbero essere molto più digitalizzati, invece durante l'udienza a Catania, abbiamo sfiorato un incidente gravissimo. All'improvviso, mentre eravamo seduti, si è staccato dal soffitto un lastrone di marmo di cento chili che ha colpito al piede l'avvocato Giulia Bongiorno che ha lasciato l'aula in sedia a rotelle e forse chiederà i danni al ministero. Ma vi sembra normale che ciò possa accadere in un paese del G8 nel 2020? Osserviamo ogni giorno i danni immensi provocati, da nord a sud, da acquazzoni e alluvioni, ponti che crollano, strade impraticabili. Io mi auguro davvero che il governo si mostri all'altezza delle difficoltà che stiamo attraversando e che si manifesteranno con maggiore severità il giorno in cui terminerà il blocco dei licenziamenti. Il governo deve agire per ricostruire, inizi a pensare a come aiutare gli italiani". La maggioranza è divisa: il premier Conte ha annunciato la modifica dei decreti sicurezza, richiesta anche dal capo dello stato Sergio Mattarella. Il M5s prende tempo. "Io attendo di conoscere le modifiche che intendono apportare ma posso dire sin da subito che non staremo a guardare. Se spengono le telecamere che garantiscono la sicurezza nelle nostre città, agiremo per conto degli italiani e dell'Italia". La Lega ha 29 europarlamentari a Bruxelles che stanno in gruppo con i lepenisti, poi c'è Giorgia Meloni che ne ha soltanto sei ed è diventata presidente dei Conservatori e riformisti. "Anche loro hanno difficoltà di incidere, peraltro il gruppo dei Conservatori è pieno di polacchi". Vero, sono i 24 eletti che fanno capo a Kaczyski, non proprio un liberale doc. "Rientra nelle contraddizioni di questa Europa, e anche nelle ipocrisie della stampa che tradisce un po' di provincialismo quando si occupa delle cose europee. Voglio dire: allo stato attuale, il Parlamento europeo non ha neanche il potere di iniziativa legislativa. Io conosco come si lavora a Strasburgo, sono stato europarlamentare, e da anni la Commissione europea nega all'unica istituzione eletta dai cittadini un maggiore coinvolgimento. Questa Europa non ci convince, non è quella voluta dai Padri fondatori, ci sono troppi passaggi cruciali in cui non prende una posizione unitaria, non ha una politica estera comune, non si occupa di difesa e di sicurezza. Se legiferi solo su banche e circonferenza delle mele, la gente non ti crede più". (Res)