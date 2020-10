Cina-Usa: restrizioni all'esportazione per i fornitori del produttore di microchip Smic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande produttore di microchip cinese, Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic), ha reso noto che ai suoi fornitori statunitensi sono state comunicate ulteriori restrizioni all'esportazione. In una dichiarazione rilasciata ieri 4 ottobre, Smic ha spiegato che sta valutando l'impatto delle restrizioni all'esportazione del Bureau of Industry and Security (Bis) degli Stati Uniti, che potrebbero avere "effetti negativi materiali" sulla sua produzione e sulle sue operazioni. Il produttore di microchip ha riferito di aver avuto "scambi preliminari" con il Bis in relazione alle misure restrittive e ha dichiarato che continuerà a facilitare attivamente le comunicazioni con i dipartimenti governativi statunitensi competenti. Le misure indicano che Smic è diventata l'ultima azienda tecnologica cinese ad essere presa di mira dall'amministrazione Trump nel contesto delle crescenti tensioni tra Washington e Pechino. Gli osservatori, tuttavia, avvertono che le società statunitensi potrebbero soffrire di più a causa dell'ultima mossa di Washington sulla compagnia cinese. Secondo il "Global Times", gli ultimi sviluppi suggeriscono alle aziende cinesi che un compromesso da parte loro non porterebbe ad alcuna concessione da parte degli Stati Uniti. Inoltre, la Cina potrebbe reagire rilasciando un elenco di entità inaffidabili. Il direttore generale di Information Consumption Alliance, società con sede a Pechino, Xiang Ligang, ha dichiarato al quotidiano che le restrizioni statunitensi potrebbero spingere il colosso tecnologico Huawei – uno dei clienti di Smic e un altro obiettivo degli Stati Uniti – a collaborare con il produttore di microchip. Insieme, potrebbero raggiungere una svolta per contrastare le sanzioni. (segue) (Cip)