Cina-Usa: restrizioni all'esportazione per i fornitori del produttore di microchip Smic (2)

- Il 28 settembre, Smic è stata aggiunta all'elenco delle entità minacciose per gli interessi nazionali da parte del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il dipartimento ha argomentato che la possibilità che Smic rifornisca l'Esercito cinese lo rende un "rischio inaccettabile". La decisione significa che i fornitori di alcune attrezzature per l'azienda di Hong Kong, quotata in borsa e con sede a Shanghai, dovranno ora richiedere licenze di esportazione individuali. Smic è in rapida crescita: ha registrato entrate per 1,84 miliardi di dollari nel primo semestre, con un aumento del 26 per cento rispetto all'anno precedente. È uno dei principali fornitori di chip per cellulari di Huawei, ma solo per dispositivi di fascia bassa, perché non ha la capacità di produrre i chip da sette nanometri necessari per i telefoni di fascia alta. Gli esperti dicono che è indietro di due anni o più rispetto ai principali produttori di chip come Taiwan Semiconductor. Smic ha dichiarato che produce semiconduttori esclusivamente per scopi civili e non ha alcun rapporto con l'Esercito cinese. (Cip)