Libia: coronavirus, l'Oms mette in dubbio l'attendibilità delle statistiche sui decessi

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha messo in dubbio la credibilità del numero di decessi annunciati in Libia a causa del coronavirus. L'organizzazione ha affermato che la Libia è attualmente classificata come uno dei sette paesi nella regione del Mediterraneo orientale che sta assistendo a un costante aumento del numero di casi di epidemia. L'Oms, nel suo ultimo aggiornamento riguardante la seconda metà dello scorso settembre, ha denunciato molti casi di Covid-19 in varie città libiche, con al primo posto Tripoli, seguita da Misurata, Janzour, Zliten e Bengasi. In particolare, il comune di Janzour, circa 12 chilometri a ovest di Tripoli, ha registrato il più alto aumento del numero di infezioni. A causa della mancanza di un sistema per monitorare i decessi in Libia, l’Oms ha sottolineato nel suo rapporto che il tasso di letalità è probabilmente maggiore e il numero dei morti dichiarato dalle autorità libiche, pari a circa 600, “non è reale”. (Lit)