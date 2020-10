Recovery Fund: Casellati, senza progetto bazooka è pistola ad acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è una sola grande priorità - sottolinea Casellati -, ed è quello che io chiamerei il 'Progetto Italia'. Ciò significa rilanciare il Paese facendo ripartire le leve dell’economia: infrastrutture, investimenti, imprese. Questo serve per dare lavoro, lavoro, lavoro. E soldi, soldi, soldi nelle tasche degli italiani. E poi basta con le troppe carte della burocrazia, un freno per la produttività. Il Piano per la ripresa si chiama 'Generazione futura'. È stato pensato per i giovani, non perché arrivi nel futuro, ma perché prepari il futuro. Proprio i giovani, che sono stati gli invisibili della pandemia, devono essere protagonisti della rinascita insieme alle donne che, con la scuola a singhiozzo, continuano a sopportare il peso maggiore dell’organizzazione familiare". E sul metodo scelto dal governo e su un maggiore coinvolgimento dell’opposizione, la presidente del Senato tuona: "Non lo condivido perché non lo vedo. È certo che le opposizioni devono essere coinvolte. Pensi se settant’anni fa i progetti per l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall fossero stati decisi solo dalla maggioranza! Se il nostro Paese non si ritrova coeso attorno al dramma dei redditi crollati, delle aziende chiuse, delle serrande abbassate, delle scuole in confusione, dei posti di lavoro perduti, delle famiglie e delle donne in affanno, gli effetti delle divisioni si ripercuoteranno sull’oggi e sul domani", conclude Casellati. (Rin)