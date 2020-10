Energia: Spagna, Gfg Alliance e Ignis firmano accordo per sviluppo 1,2 GW di rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo internazionale di aziende associate Gfg Alliance, attraverso la sua filiale per le energie rinnovabili Simec Energy, ha firmato un accordo con il gruppo energetico Ignis per promuovere lo sviluppo di 1,2 GW di energia rinnovabile in Spagna per l'industria elettro-intensiva. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", il piano prevede che i progetti completati entro il 2023 saranno sostenuti attraverso contratti di acquisto di energia elettrica a lungo termine (Ppa). Attualmente Simec dispone di circa 600 MW di capacità installata e 2 GW in fase di sviluppo, mentre Ignis conta su 400 MW già operativi e 10 GW da implementare. Gfg ha affermato in una nota che questo accordo "è in linea con la nostra ambizione di raggiungere la neutralità climatica (ovvero abbattere le emissioni di CO2) entro il 2030 e porterà enormi benefici economici, ambientali e sociali alla Comunità Autonoma della Galizia e della Spagna". Per l'amministratore delegato di Ignis, l'accordo con Gfg Alliance "contribuirà a garantire la competitività e la redditività a lungo termine di importanti centri di produzione nell'industria elettro-intensiva spagnola".(Spm)