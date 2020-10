Germania: AfD, cofondatore Adam, non è più possibile votare per il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) non può più essere votata, tra l'altro a causa dei sostenitori della destra radicale tra le sue fila che sono stati promossi dal presidente onorario del partito, Alexander Gauland. È quanto affermato da Konrad Adam, nel 2013 tra i fondatori di AfD con Gauland e Bernd Lucke. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, il 29 settembre scorso, Adam ha annunciato che, dal primo gennaio 2021, lascerà il partito, perché “non vede un futuro per AfD come formazione borghese-conservatrice”. Il riferimento è alla crescente influenza dell'estrema destra nel partito. Inoltre, per Adam, AfD è “sulla strada sbagliata” in materia di protezione dell'ambiente e del clima. (Geb)