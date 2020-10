Libia: Saif al Nasr, secondo round dialogo in Marocco si concluderà oggi o domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente della Camera dei rappresentanti libica, Abdel Majid Saif al Nasr, ha confermato che le delegazioni del parlamento di Tobruk e dell'Alto Consiglio di Stato hanno fatto passi da gigante nel secondo round del dialogo libico in Marocco, aspettandosi che i colloqui si concludano oggi o domani. Saif al Nasr ha negato, in un comunicato stampa, che ci siano differenze sulla nomina di posizioni sovrane come la National Oil Corporation e la Banca Centrale, sottolineando che si tratta di informazioni errate. Tutte le differenze di punti di vista, ha detto Al Nars, sono terminate dal primo turno con la scelta di dividere equamente le posizioni sovrane fra le tre regioni (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan). Il parlamentare libico ha affermato che tutti i dialoghi attualmente in corso tra le parti libiche, sia in Marocco che in altri paesi, hanno visto una grande intesa con l'obiettivo di raggiungere soluzioni rapide. I libici “sono sempre d'accordo quando si incontrano faccia a faccia senza interferenze esterne”, ha detto il deputato. I negoziati in corso, sia in Egitto che in Marocco, stanno aprendo la strada all'incontro finale a Ginevra, in Svizzera, dove verrà fatto l'annuncio finale per raggiungere un accordo sulla formazione del nuovo Consiglio presidenziale, mentre i gruppi armati saranno soggetti a qualsiasi accordo politico da concordare, ha concluso Al Nars. (Lit)