Francia: maltempo, ritrovati due corpi senza vita nelle Alpi marittime

- Nel dipartimento delle Alpi marittime, nel sud est della Francia, sono stati ritrovati i corpi senza vita di due persone, decedute dopo il passaggio della tempesta Alex. Lo ha reso noto un portavoce della prefettura. I soccorsi stanno ancora cercando 13 persone di cui non si hanno più notizie e non si sa dove si trovassero durante le intemperie, mentre otto persone risultano disperse. Le autorità italiane sostengono di aver ritrovato quattro corpi di persone scomparse in Francia e trascinate dalle correnti. La prefettura delle Alpi marittime ha spiegato di non avere conferma della loro identità. Il prefetto Bernardo Gonzalez ha affermato che il bilancio si aggraverà sicuramente nelle prossime ore.(Res)