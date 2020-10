Germania: Kramp-Karrenbauer (Cdu), chiarire presto candidato cancelliere Cdu-Csu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni federali che si terranno in Germania nel 2021, l'alleanza democristiano-conservatrice formata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) deve chiarire rapidamente la questione del proprio candidato a cancelliere, se possibile entro la fine dell'anno. È quanto affermato dalla presidente dimissionaria della Cdu, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Der Tagesspiegel”. La Cdu eleggerà il nuovo presidente al congresso che terrà a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo. All'incarico sono candidati Friedrich Merz, esponente della destra del partito, Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vesftalia, e Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. A oggi, soltanto Merz e Roettgen hanno reso noto che, se verranno eletti, intendono concorrere alla carica di cancelliere nel 2021. Di norma, è infatti il presidente della Cdu a venire scelto come candidato dell'alleanza democristiano-conservatrice alle elezioni federali. Per tale motivo, secondo Kramp-Karrenbauer, chi verrà eletto presidente della Cdu dovrà avviare presto colloqui con il presidente della Csu, Markus Soeder, primo ministro della Baviera. (Geb)