Russia: Kamchatka, autorità regionali indagano su possibili cause disastro ecologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del territorio della Kamchatka stanno valutando tre ragioni per l'inquinamento delle acque al largo della penisola. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Vladimir Solodov, in un briefing. "Si valuta una versione secondo cui l'inquinamento provocato da attività umane e il rilascio di sostanze tossiche. Di cosa si tratti esattamente, ora dobbiamo scoprirlo. È in corso di elaborazione anche una versione riguardante fattori naturali. con l'azione di alghe, che durante la tempesta sono state trasportate sulla costa. È in fase di elaborazione anche una versione dell'attività sismica associata a manifestazioni vulcaniche", ha dichiarato Solodov. Il governatore ha aggiunto che è troppo presto per parlare di motivi specifici. I dettagli saranno annunciati dopo i risultati dei campionamenti estesi. Gli esperti incaricati di analizzare le acque nei pressi della penisola nell'Estremo Oriente russo hanno tuttavia già rilevato la presenza di prodotti petroliferi e fenolo nelle acque costiere a Khalaktyrskij e nella baia di Avacha. Una fonte dei servizi di emergenza della regione dell'Estremo Oriente ha dichiarato ai media che l'avvelenamento delle acque, secondo i dati preliminari, sarebbe stato causato da una fuoriuscita di prodotti petroliferi da una petroliera commerciale rottamata, la cui proprietà non è stata ancora stabilita. (segue) (Rum)