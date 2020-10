Russia: Kamchatka, autorità regionali indagano su possibili cause disastro ecologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime informazioni sull'inquinamento sono apparse sui social network, pubblicate da surfisti che hanno lamentato infezioni e malori dopo le loro attività ludiche in acqua. In seguito la popolazione locale ha pubblicato foto e video delle coste disseminate di animali marini morti nelle baie di Bolshaja e Malaja Lagernaja e nella baia di Babja. Le informazioni hanno indotto il vice primo ministro - plenipotenziario presidenziale nel Distretto federale dell'Estremo Oriente, Jurij Trutnev, ad avviare indagini, parallelamente al Comitato investigativo ed all'Agenzia per la tutela del consumatore (Rosprirodnadzor) che ha riferito di aver prelevato campioni d'acqua sia nell'oceano che nei corpi idrici adiacenti. (Rum)