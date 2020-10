Riforme: Casellati, paletti a decreti legge, Parlamento non è convitato di pietra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza Covid "ci ha dimostrato come il rapporto tra Stato e Regioni non funzioni. Serve rafforzare i compiti delle autonomie, riconducendo l'attività di governo entro limiti costituzionali più chiari e stringenti". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in una intervista al "Corriere della Sera". "Penso poi al ricorso abituale alla decretazione d'urgenza, troppo frequentemente blindata dai voti di fiducia - ha aggiunto -. Il Parlamento, che secondo la Costituzione è centrale, così viene marginalizzato. Per evitare che si trasformi definitivamente in un convitato di pietra, dovremo mettere dei paletti precisi ai decreti legge". Infine, sulla legge elettorale, la seconda carica dello Stato ha aggiunto: "Deve essere fatta perché resti, non per assecondare gli interessi politici del momento". (Rin)