Roma: Raggi, va avanti Piano sanpietrini in via IV novembre

- "Oggi voglio mostrarvi i progressi del cantiere di via IV Novembre, uno degli interventi previsti nel nostro 'Piano sampietrini' ". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi pubblicando l'immagine di lavori conclusi: "Guardate com'è ora: nuovamente percorribile in sicurezza dagli scooter e dai mezzi pubblici grazie alla sostituzione della pavimentazione in selciato, poco adatta a sostenere il traffico soprattutto durante le piogge, con l’asfalto nelle corsie centrali. Abbiamo riqualificato e conservato i sanpietrini ai lati della carreggiata", ha spiegato la prima cittadina di Roma. "Sono in corso i lavori a largo Magnanapoli e in via Cesare Battisti, e stiamo accelerando le operazioni per ripristinare il doppio senso di marcia su via IV Novembre per favorire una migliore circolazione del traffico. Le varie fasi di cantiere sono coordinate dal nostro Dipartimento lavori pubblici. Nell’ultima parte degli interventi realizzeremo anche un’isola spartitraffico per rendere più sicuro l’attraversamento sulle strisce pedonali di via Cesare Battisti. Con il Piano sanpietrini, nei mesi scorsi, abbiamo iniziato un percorso nuovo per la riqualificazione della strade contraddistinte dalla pietra simbolo di Roma: un piano atteso da molti anni e grazie al quale riusciremo a rendere più sicure e fruibili numerose vie del centro storico", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)