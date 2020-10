Germania: domani la pubblicazione del rapporto sull'estrema destra nell'apparato di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà pubblicato domani, 6 ottobre, il rapporto dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) sull'estrema destra nell'apparato di sicurezza della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, aggiungendo che l'analisi è stata commissionata direttamente dal ministro dell'Interno tedesco, Hort Seehofer. Il documento analizzerà la presenza dei sostenitori della destra radicale nelle forze di polizia e nei servizi segreti dal 2017 a oggi.Il rapporto segue gli scandali che nelle ultime settimane stanno travolgendo l'apparato di sicurezza della Germania, in cui appare sempre più pervasiva l'infiltrazione dell'estrema destra. Diretto da Thomas Haldenwang, il BfV è il servizio segreto interno tedesco, competente per la prevenzione e il contrasto all'estremismo.Nelle ultime settimane, si è scoperto che un estremista di destra era anche nel personale della scorta di Haldenwang. L'uomo sarebbe parte del gruppo Uniter. Si tratta di una rete di membri delle Forze armate e di sicurezza tedesche, sia attivi sia a riposo, che ha lo scopo di mantenere i contatti tra i propri affiliati e continuarne l'addestramento.Da tempo, si sospetta che l'Uniter sia formato da estremisti di destra. Per tale motivo, a marzo scorso, il BfV ha privato il gruppo dello status di ente di pubblica utilità e, nel giugno successivo, lo ha classificato come sospetta organizzazione estremista.(Geb)