Economia: Camilli (Unindustria), per rilancio Lazio un Politecnico ed Expo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'Expo per Roma, un nuovo Politecnico e il completamento delle grandi infrastrutture materiali e immateriali. Sono le proposte per il rilancio della Capitale e per il Lazio del neopresidente di Unindustria Angelo Camilli, proposte in una intervista al Corriere della Sera. Per la ripresa dall'emergenza coronavirus, la ripresa si incentiva "Cominciando con lo spendere bene le ingenti risorse che ci sono e che arriveranno per l'emergenza. Ci saranno sei miliardi di fondi comunitari strutturali, cui si aggiungeranno quelli del Recovery Fund che per il Lazio potrebbero generare altri sei miliardi, e tré ne verrebbero dal Mes, se vi attingessimo. Il tema è più che mai fare bene la programmazione". Per Camilli, però, serve anche "Un salto di qualità del territorio" che deve partire "dalla ricerca. Dobbiamo trattenere e coltivare le nostre intelligenze. Penso a un grande Politecnico che formi i giovani nelle discipline scientifiche". Tra le idee ambizione di Camilli, l'Expo a Roma nel 2035. "Bisogna recuperare ambizione e coraggio. Una manifestazione come Expo ci consentirebbe di rilanciare la filiera turistica imponendo a Roma un'agenda concreta di grandi cambiamenti e di interventi di rigenerazione urbana da realizzare nei prossimi 10-15 anni. Gli effetti sull'occupazione sarebbero importanti". (Rer)