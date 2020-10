Germania: Cdu critica proposta per Consiglio di controllo su servizio segreto esterno Bnd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) critica la proposta di legge avanzata dalla Cancelleria federale per regolare le attività del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. L'iniziativa prevede l'istituzione dal gennaio 2022 un Consiglio di controllo, composto da sei giudici federali, che si occuperà di monitorare le intercettazioni effettuate dal Bnd a livello internazionale, affinché esse rispettino le leggi in materia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Patrick Sensburg, deputato della Cdu al Bundestag, la proposta della Cancelleria “mette in pericolo il lavoro del Bnd poiché interverrebbe “sull'attività quotidiana” dell'agenzia, rendendo “molto difficile” l'esercizio sue delle competenze. Di conseguenza, il Bnd rischia di venire “severamente limitato” nelle proprie funzioni. A tal riguardo, Sensburg ha sottolineato come il legislatore debba garantire che “non vengano istituiti così tanti organi di controllo che alla fine nessuno sa chi sta osservando”. Si deve quindi prevenire “la crescita selvaggia” delle istituzioni di supervisione. Per Mathias Middelberg, deputato della Cdu al Bundestag, il Bnd protegge la Germania dai pericoli provenienti dall'estero e il partito farà in modo che tale attività possa continuare “efficacemente in futuro”. (segue) (Geb)