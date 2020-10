Germania: Cdu critica proposta per Consiglio di controllo su servizio segreto esterno Bnd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa della Cancelleria giunge a seguito della sentenza emessa il 19 maggio scorso dalla Corte costituzionale federale (Bverfg). Con al pronuncia, le attività di sorveglianza di massa svolte all'estero dal Bnd, come attualmente disciplinate, vengono dichiarate non conformi alla Legge fondamentale tedesca. Con la sua pronuncia, il Bverfg ha stabilito che il Bnd deve rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione tedesca nelle sue attività di sorveglianza all'estero. Pertanto, secondo i giudici costituzionali tedeschi, la legge sul Bnd deve essere modificata al più tardi entro il 2021. Con la sentenza, il Bverfg ha accolto il ricorso presentato dall'organizzazione non governativa Reporter senza frontiere, da diversi giornalisti stranieri e da altre associazioni per i diritti umani. Secondo il Bverfg, l'attuale normativa sulle intercettazioni svolte all'estero dal Bnd è incostituzionale “per ragioni formali e di contenuto”. Tuttavia, tramite emendamenti da apportare al massimo entro il 2021, è possibile sanare il conflitto di costituzionalità. (Geb)