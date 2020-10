Taiwan: presidente parlamento You augura a Trump di guarire presto e continuare resistenza alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan spera che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, possa guarire presto dal coronavirus in modo da poter continuare a guidare il mondo libero nella resistenza alla Cina. Lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento You Si-kun. Parlando in vista delle celebrazioni della Giornata nazionale di Taiwan, sabato 10 ottobre, You ha affermato di essere rimasto scioccato nell'apprendere della malattia di Trump e di augurargli ogni bene a nome del parlamento taiwanese. "Voglio cogliere questa opportunità per augurargli una pronta guarigione, in modo che possa continuare a guidare il mondo libero nella resistenza agli oltraggi dei comunisti cinesi", ha detto.(Cip)