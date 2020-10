Cina: Festa nazionale, 425 milioni di viaggi effettuati nei primi quattro giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 425 milioni di viaggi sono stati effettuati in tutta la Cina durante la prima metà delle festività della Giornata nazionale, secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Cultura e del turismo. Il fatturato del turismo è stato di 312 miliardi di yuan (45,9 miliardi di dollari), il 68,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il turismo interno si è riscaldato quest'anno a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio di diversi paesi. Anche con le attrazioni che stabiliscono un limite massimo di visitatori al 75 per cento dell'intera capacità, le vendite di biglietti in molte aree sono aumentate. Secondo la piattaforma di prenotazione di viaggi online Ctrip , le prenotazioni presso le attrazioni sono aumentate del cento per cento anno su base annua. Secondo le statistiche del ministero dei Trasporti, 191 milioni di viaggi di passeggeri sono stati effettuati attraverso superstrade, autostrade e ferrovie durante la prima metà degli otto giorni di vacanza, in calo del 30,7 per cento rispetto all'anno precedente. Un totale di 4,62 milioni di viaggi sono stati effettuati per via d'acqua, con una diminuzione annua del 48 per cento. Almeno 6,48 milioni di viaggi sono stati effettuati in aereo.(Cip)