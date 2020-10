Cina: indice logistica commercio online in aumento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della logistica del commercio online cinese ha continuato a crescere a settembre: l'indice è salito a 110,4 punti il mese scorso, rispetto ai 109,2 punti di agosto e ha raggiunto un nuovo picco dall'inizio dell'anno. È quanto rivela un sondaggio di settore condotto congiuntamente dalla Federazione cinese della logistica e degli acquisti e dal gigante dell'e-commerce Jd.com. La domanda totale di logistica per il commercio elettronico è aumentata costantemente, con un sottoindice che segue il volume d'affari totale attestandosi a 126,8 punti, in aumento di 2,1 punti rispetto al mese precedente. La domanda di commercio elettronico nelle zone rurali ha mantenuto il suo ritmo di crescita, con un sottoindice che segue la logistica del commercio elettronico nelle zone rurali a 122,9 punti, in aumento di 2,7 punti rispetto ad agosto. L'indagine ha attribuito l'aumento della domanda all'efficacia delle politiche di stimolo e alla robusta domanda dei consumatori online, rilevando che la performance del settore logistico del commercio online si è ripresa nel terzo trimestre al livello dello stesso periodo dell'anno scorso.(Cip)