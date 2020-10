Infrastrutture: Abu Dhabi Ports annuncia l'espansione del porto di Khalifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abu Dhabi Ports ha annunciato che l'espansione del porto di Khalifa è in fase di completamento. L'espansione dello scalo marittimo, annunciata a dicembre 2019, mira ad attrarre nuove attività e aumentare significativamente la capacità in linea con le aspettative dei clienti in evoluzione. I lavori sono progrediti in modo significativo sin dal suo inizio nonostante le difficili condizioni economiche presentate dalla pandemia globale. Al termine, si prevede che il progetto aumenterà sostanzialmente i volumi di movimentazione fornendo ulteriore accesso in acque profonde e infrastrutture migliorate. Saif Al Mazrouei, capo dell'ente porto, ha dichiarato: "La continua espansione della nostra infrastruttura al Khalifa Port dimostra l'impegno di Abu Dhabi Ports per trasformare il commercio e la logistica nella regione. I nostri porti non sono solo porte d'accesso al Golfo, ma anche comodi punti di partenza per i mercati di tutto il mondo, che collegano est e ovest. I collegamenti multimodali tra Abu Dhabi e i mercati globali attraverso terra, mare, aria e futuri canali ferroviari hanno elevato il lo status dell'emirato come principale centro commerciale e logistico in Medio Oriente". (Res)