Hong Kong: proteste Festa nazionale, governo respinge critiche Usa per arresti

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha respinto la dichiarazione del dipartimento di Stato degli Stati Uniti rilasciata il 3 ottobre in merito agli arresti effettuati dalla polizia di Hong Kong il primo ottobre, Festa nazionale della Cina. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", un portavoce del governo si è detto dispiaciuto che alti funzionari statunitensi abbiano continuato ad adottare "doppi standard" con osservazioni irresponsabili sulle azioni delle forze dell'ordine nell'ex colonia britannica. La polizia di Hong Kong ha arrestato oltre 86 persone nell'ambito di manifestazioni in città, in occasione della festività. Il governo ha ricordato al governo degli Stati Uniti che Hong Kong è una parte inalienabile della Repubblica Popolare Cinese (Rpc), una regione amministrativa speciale che gode di un alto grado di autonomia e rientra sotto il governo di Pechino. Gli affari di Hong Kong sono questioni interne della Rpc. I governi stranieri dovrebbero smetterla di interferire in qualsiasi forma negli affari di Hong Kong. (segue) (Cip)