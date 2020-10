Hong Kong: proteste Festa nazionale, governo respinge critiche Usa per arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha affermato che gli arresti erano assolutamente legali e necessari per mantenere la legge e l'ordine nella società e proteggere la vita e la proprietà dei residenti di Hong Kong. In qualità di agenzia delle forze dell'ordine, la polizia interverrà quando si imbatte in atti illeciti in stretta conformità con le leggi in vigore. La polizia ha sempre gestito e continuerà a trattare tutti i casi in modo equo, giusto e imparziale in conformità con la legge, ha spiegato. Il portavoce ha affermato che secondo l'ordinanza sulla Carta dei diritti di Hong Kong e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, le libertà di processione e di riunione non erano assolute e potrebbero essere soggette a restrizioni come prescritto dalla legge nell'interesse dell'ordine pubblico, sicurezza pubblica e interessi di terzi. (segue) (Cip)