- Secondo l'ordinanza sulle forze armate, la polizia ha il dovere di adottare misure legali per arrestare tutte le persone che è lecito arrestare e per il cui arresto esistono motivi sufficienti, ha aggiunto il portavoce. Dal ritorno di Hong Kong alla madrepatria, il governo centrale ha attuato con fermezza la politica di "Un paese, due sistemi" per mantenere efficacemente la prosperità e la stabilità di Hong Kong. La città è costantemente in cima alle classifiche globali per lo stato di diritto, ha aggiunto. Il portavoce ha anche ribadito il fermo impegno del governo di Hong Kong per l'attuazione del principio "Un paese, due sistemi" in conformità con la Legge fondamentale di Hong Kong. (Cip)