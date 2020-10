Germania: AfD crolla da primo a terzo partito nell'est, -6 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partito di destra che raccoglie voti anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) ha subito una netta crisi del consenso nei Laender della Germania orientale, suo tradizionale bacino elettorale. In un anno, la formazione è crollata da primo a terzo partito nella regione, scendendo dal 24 al 18 per cento. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che in Germania dell'est AfD è ben al di sotto dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) con il 30 per cento ed è superata da La Sinistra, al 19 per cento. A drenare i consensi contribuisce la crescente polarizzazione a destra di AfD, cui si aggiungono il contrasto tra le correnti e le espulsioni degli esponenti compromessi con la destra radicale. Tra questi figura Andreas Kalbitz, già presidente di AfD in Brandeburgo, cacciato dal partito il 25 luglio scorso per aver taciuto sui propri contatti con un gruppo neonazista. Con il presidente di AfD in Turingia, Bjoern Hoecke, Kalbitz era alla guida di “der Fluegel” (“L'Ala”), corrente ultrà del partito. Il 30 aprile scorso, Hoecke e Kalbitz hanno disposto la cessazione di ogni attività di “der Fluegel”, dopo che la dirigenza del partito ne ha ordinato lo scioglimento. La delibera è stata assunta dopo che l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania, ha posto l'Ala sotto osservazione come organizzazione di estrema destra. In particolare, il BfV ha definito Hoecke e Kalbitz “estremisti di destra e nemici della democrazia”. (Geb)