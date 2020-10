Bielorussia: diplomazia romena, sosteniamo con fermezza sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri sostiene "pienamente" le decisioni dell'Unione europea sulla situazione in Bielorussia e afferma che la pressione delle autorità del paese su Polonia e Lituania per ritirare i suoi ambasciatori non aiuterà a porre fine alla crisi. E' quanto si legge in un post sulla pagina Twitter del ministero degli Esteri di Bucarest. "La pressione delle autorità bielorusse su alcuni Stati membri dell'Ue, Polonia e Lituania, per ritirare i loro ambasciatori non aiuta a porre fine alla crisi attuale, né influirà sulla solidarietà tra gli Stati membri dell'Ue. Appoggiamo pienamente le decisioni dell'Ue sulla situazione in Bielorussia", si legge nel post. La Bielorussia ha richiamato i suoi ambasciatori dalla Polonia e dalla Lituania e ha invitato entrambi i paesi a ridurre sostanzialmente il personale presso le loro ambasciate a Minsk. La Bielorussia ha inoltre chiesto alla Polonia ed alla Lituania di ridurre il numero delle ambasciate a Minsk, rispettivamente da 50 a 18 e da 25 a 14. All'ultimo vertice europeo, l'Ue ha ufficialmente adottato sanzioni contro oltre 40 persone in Bielorussia "per la brutale repressione di manifestanti pacifici" e frode elettorale, dopo i negoziati tra gli Stati membri.(Rob)