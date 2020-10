Cina: auto, profitti in aumento dell'1,5 per cento nei primi otto mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti del settore automobilistico della Cina sono aumentati dell'1,5 per cento su base annua da gennaio ad agosto, salendo a 308,48 miliardi di yuan (circa 45,3 miliardi di dollari), un miglioramento rispetto al calo del 5,9 per cento registrato nel periodo gennaio-luglio. È quanto rivela l'Associazione cinese di produttori di automobili. I profitti del settore hanno rappresentato l'8,3 per cento di tutti i profitti tra le società industriali con un fatturato annuo di oltre 20 milioni di yuan (2,9 milioni di dollari). I ricavi delle imprese nel settore si sono attestati a 4.790 miliardi di yuan (705,2 miliardi di dollari), in calo dell'1,8 per cento su base annua, riducendosi di 2,6 punti percentuali rispetto al periodo gennaio-luglio.(Cip)