Brexit: Johnson, "possiamo vivere anche senza un accordo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale post Brexit con l'Unione europea "è pronto" ma il Regno Unito potrebbe prosperare anche senza, nonostante un "duro inverno" che si prospetta sul fronte delle restrizioni causa pandemia. Ad affermarlo in un'intervista al "The Times" è stato il primo ministro britannico Boris Johnson, auspicando che l'Unione europea accetti le richieste del Regno Unito di avere un accordo commerciale sul modello di quello che Bruxelles ha attualmente con il Canada, ribadendo di non vedere alcun motivo per cui Londra non dovrebbe ottenere termini simili. Nella stessa intervista, Johnson ha difeso l'applicazione delle misure anti-coronavirus del proprio governo, nonostante la scorsa settimana si siano moltiplicate le segnalazioni di treni della metropolitana di Londra affollati e gruppi di persone nelle piazze che non rispettano il distanziamento sociale dopo la chiusura dei pub, prevista per le 22, ribadendo che il governo farà "il possibile e l'impossibile" per allentare le restrizioni prima di Natale. In risposta ad una domanda che gli chiedeva se il Paese dovrà affrontare uno "yoyo" di restrizioni negli anni a venire, Johnson ha infine rassicurato l'intervistatore, rispondendo che "gli scienziati ci garantiscono che in primavera staremo vivendo in un mondo molto molto diverso. Non voglio generare aspettative su un vaccino, ma vivremo in un mondo diverso da quello di oggi" (Rel)