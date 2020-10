Usa: coronavirus, New York chiude esercizi commerciali a Brooklyn e Queens

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha risposto all’aumento dei contagi da coronavirus in alcune zone della città ordinando la chiusura localizzata degli esercizi commerciali. Lo riferisce la stampa Usa. De Blasio ha ordinato la chiusura degli esercizi commerciali non essenziali e delle scuole pubbliche e private in nove aree della città, estese a parte di Brooklyn e del Queens. Il provvedimento che deve essere approvato dal governatore dello Stato, Andrew Cuomo, diverrà effettivo a partire da mercoledì, 7 ottobre. L’approvazione di Cuomo appare scontata: proprio il governatore, infatti, ha pubblicato un tweet ieri, 4 ottobre, rimproverando i “governi locali” di “non aver compiuto un lavoro efficace” per isolare i focolai di coronavirus. (Nys)