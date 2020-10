Indonesia: sindacati lavoratori indicono sciopero nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei lavoratori dell’Indonesia hanno indetto uno sciopero nazionale domani, 6 ottobre, per protestare contro la legge omnibus presentata dall’amministrazione del presidente Joko Widodo, tesa a rendere più flessibile il mercato del lavoro. L’obiettivo della legge è di riformare in un’unica soluzione decine di leggi attualmente in vigore, al fine di attrarre maggiori investimenti internazionali. Secondo i sindacati, però, l’iniziativa del governo comporterà una erosione dei diritti dei lavoratori. I sindacati hanno minacciato di organizzare ulteriori scioperi a Giacarta e in diverse province del paese giovedì, 8 ottobre. (segue) (Fim)