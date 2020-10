Imprese: Nec acquisterà società svizzera del fintech Avaloq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dell’elettronica giapponese Nec acquisterà lo sviluppatore svizzero di servizi digitali per il settore bancario Avaloq per la cifra di 2,05 miliardi di franchi svizzeri (2,2 miliardi di dollari). Lo ha annunciato l’azienda oggi, 5 ottobre. Nec acquisterà la totalità delle 52.488 azioni di Avaloq entro aprile 2021: l’obiettivo è di attingere alla tecnologia dell’azienda svizzera per fare del fintech un nuovo motore di crescita.Avaloq fornisce software per il settore finanziario ad una molteplicità di clienti, perlopiù privati, in 30 paesi del mondo. L’azienda è nota soprattutto per le sue soluzioni “software ad a service (Saas) e “business process as a service” (Bpaas) per la gestione del capitale. (Git)