Corea del Nord: media di Stato promuovono operato di Kim in vista di anniversario nazionale

- I media di Stato della Corea del Nord hanno lanciato una vasta campagna di promozione dell’immagine del leader Kim Jong-un, in vista dell’annuale anniversario della fondazione del Partito del lavoro. Lo riferisce il quotidiano “Korea Herald”, che evidenzia come i media nordcoreani si stiano concentrando in particolare sulle iniziative economiche e sulla ricostruzione delle aree colpite dai tifoni abbattutisi sul paese nei mesi scorsi. L’agenzia di stampa “Korean Central News Agency” (“Kcna”) ha dedicato una serie di articoli di approfondimento alla riapertura dello stabilimento per la produzione di forniture mediche di Myohyangsan, nella provincia nord-occidentale di Jagang, recentemente sottoposto a lavori di ammodernamento. La cerimonia di inaugurazione dello stabilimento si è svolta ieri, 4 ottobre; Kim aveva ispezionato i lavori lo scorso agosto. Il quotidiano “Rodong Sinmun”, ha invece enfatizzato lo sviluppo urbano di un’area nei pressi dell’aeroporto internazionale di Pyongyang, dove è stata completata la costruzione di centinaia di unità abitative e di strutture pubbliche. Il quotidiano ha inoltre annunciato “progressi rivoluzionari” nell’opera di ricostruzione delle zone alluvionate nella provincia di Hamgyong Meridionale. (segue) (Git)