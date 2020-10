Corea del Nord: media di Stato promuovono operato di Kim in vista di anniversario nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha visitato la scorsa settimana una cittadina di confine colpita dal maltempo dei mesi scorsi, ispezionando i lavori di ricostruzione in corso in quella e in altre località del paese. Kim è stato accompagnato dalla sorella Kim Yo-jong, vicedirettrice del Dipartimento del Fronte unito e del Dipartimento della Propaganda e dell’agitazione politica della Corea del Nord. Kim, che ha recentemente assunto un ruolo di maggiore centralità nel processo decisionale, non compariva in pubblico dallo scorso luglio. Durante la visita, Kim ha espresso preoccupazione per lo stato dei lavori, annunciando che la costruzione di abitazioni per oltre un migliaio di famiglie è giunta all’88 per cento. (segue) (Git)