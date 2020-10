Coronavirus: Casellati, abbiamo bisogno di verità, italiani stanchi della confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proroga dello stato di emergenza causato dalla pandemia “prima di tutto occorre avere informazioni corrette, senza nascondere i risultati del Comitato tecnico. Se non abbiamo accesso alle informazioni, non possiamo dire nulla. Abbiamo bisogno di verità. Gli italiani sono stanchi di oscillare tra incertezze e paure, in una confusione continua di dati che impedisce tra l’altro di programmare il lavoro”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista al “Corriere della Sera”. “È evidente - ha sottolineato Casellati - che l’emergenza sanitaria non è finita e non lo sarà fino a quando non avremo un vaccino o una cura specifica. Ma il Senato non si è mai fermato, neppure nei momenti più acuti della pandemia. Ho semplicemente sospeso per un giorno le attività delle Commissioni per fare accertamenti richiesti dai protocolli sanitari. Abbiamo dimostrato che con cautela e responsabilità si può e si deve continuare a lavorare ed io ritengo che il Senato debba farlo nella sua sede istituzionale. Capisco le ragioni dell’emergenza, ma non vorrei che tra proposte di democrazia diretta, appelli al voto a distanza e ricorso continuo ai decreti legge si finisca per abbattere il Parlamento e quindi la democrazia rappresentativa”.(Rin)