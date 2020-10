Germania: ministro Finanze Scholz, la crisi durerà ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus “durerà ancora per qualche tempo”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Scholz ha, inoltre, dichiarato che il governo federale esaminerà tutte le possibilità per poter allentare le restrizioni attuate al fine di contenere la diffusione della Sars-Cov2. In vista dell'uso diffuso dei test rapidi di massa, il ministro delle Finanze tedesco ha invitato alla cautela, poiché “bisogna prima vedere se possono essere utilizzati”. Pertanto, “per ora non si può affermare con certezza” se nel prossimo anno le fiere torneranno a svolgersi, gli hotel saranno di nuovo occupati o le compagnie aeree potranno volare senza problemi verso tutte le destinazioni. Secondo Scholz, per i test rapidi di massa sul coronavirus “la prospettiva è positiva, ma non è ancora chiaro quando e se arriveranno”. Per il ministro delle Finanze tedesco, è quindi necessario “continuare a fare i conti con questa nuova normalità, in ogni caso fino al prossimo anno”. (Geb)