Coronavirus: Casellati, opposizioni vanno coinvolte

- “Se il nostro Paese non si ritrova coeso attorno al dramma dei redditi crollati, delle aziende chiuse, delle serrande abbassate, delle scuole in confusione, dei posti di lavoro perduti, delle famiglie e delle donne in affanno, gli effetti delle divisioni si ripercuoteranno sull’oggi e sul domani”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista al “Corriere della Sera”. Casellati ha spiegato di non condividere il metodo del governo nella gestione dell’emergenza e del rilancio del Paese. “Le opposizioni devono essere coinvolte – ha sottolineato -. Pensi se settant’anni fa i progetti per l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall fossero stati decisi solo dalla maggioranza”.(Rin)