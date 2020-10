Riforme: Casellati, paletti a decreti legge, parlamento non è convitato di pietra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza Covid “ci ha dimostrato come il rapporto tra Stato e Regioni non funzioni. Serve rafforzare i compiti delle autonomie, riconducendo l’attività di governo entro limiti costituzionali più chiari e stringenti”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una intervista al “Corriere della Sera”. “Penso poi al ricorso abituale alla decretazione d’urgenza, troppo frequentemente blindata dai voti di fiducia – ha continuato -. Il Parlamento, che secondo la Costituzione è centrale, così viene marginalizzato. Per evitare che si trasformi definitivamente in un convitato di pietra, dovremo mettere dei paletti precisi ai decreti legge”. Sulla legge elettorale ha poi aggiunto: “deve essere fatta perché resti, non per assecondare gli interessi politici del momento”.(Rin)