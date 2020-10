Usa: Trump lascia stanza d’ospedale per salutare sostenitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha temporaneamente lasciato la sua stanza d’ospedale ieri, 4 ottobre, per ringraziare a distanza i suoi sostenitori riunitisi all’esterno del Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland. Il presidente ha pubblicato personalmente un video che lo ritrae mentre saluta a distanza i suoi sostenitori; su Internet è emerso poi un video del presidente a bordo di un’auto assieme a due agenti di sicurezza dotati di mascherine: le immagini hanno suscitato polemiche, perché Trump risulta ancora positivo al coronavirus, e affetto da sintomi, anche se lievi. Brian Garibaldi, membro dell'equipe medica della Casa Bianca, ha detto ieri, 4 ottobre, che il presidente, risultato venerdì positivo al test del nuovo coronavirus, potrebbe essere dimesso anche oggi, 5 ottobre. "Il nostro piano è di farlo mangiare e bere, di farlo alzare da letto", ha detto Garibaldi in un punto stampa dinanzi Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland. "Se continua a sentirsi bene come oggi, la nostra speranza è quella di programmare una dimissione già domani", ha detto il medico parlando di un possibile trasferimento alla Casa Bianca, dove Trump proseguire le sue cure a base di redemisivir. Sean Conley, altro medico della presidenza, ha da parte sua riportato continui miglioramenti di Trump pur avvertendo che, come in qualsiasi malattia, si registrano "frequenti alti e bassi". Il capo dello stato avrebbe tra le altre cose sperimentato alcuni momenti di difficoltà respiratoria. (Nys)