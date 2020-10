Energia: azienda giapponese costruirà una nuova raffineria petrolifera in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda giapponese di ingegneria Jgc Corp. ha firmato un contratto da 400 miliardi di yen (3,8 miliardi di dollari) con una compagnia di Stato irachena per la costruzione di una nuova raffineria petrolifera a Basra, nel Sud dell’Iraq. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui la raffineria sorgerà presso uno dei principali siti di raffinazione petrolifera del paese. La costruzione della struttura verrà finanziata dall’Agenzia per la cooperazione internazionale del Giappone, tramite l’emissione di prestiti a tasso agevolato denominati in yen. Il progetto è tra i più grandi mai intrapresi dall’agenzia giapponese nel Medio Oriente, e alla sua costruzione prenderanno parte oltre 7mila operai e altri lavoratori qualificati. Una volta operativa, la raffineria darà lavoro a circa 2mila persone, contribuendo alla ricostruzione economica dell’Iraq. I piani di Jgc prevedono il completamento dei lavori nel 2025. (Git)