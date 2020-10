Usa: Pompeo accorcia visita in Asia a seguito della malattia di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei paesi che costituiscono il Quad – Stati Uniti, Australia, Giappone e India – terranno il loro prossimo incontro a Tokyo domani, 6 ottobre, per discutere il rafforzamento della cooperazione nel contesto regionale dell’Indo-Pacifico. I quattro paesi aderiscono alla visione strategica comune di una macro-regione Indo-pacifico “libera, aperta, prospera e inclusiva”, basata sul rispetto di valori comuni e dei dettami del diritto internazionale. L’agenda del Quad, nato in risposta alla crescente presenza militare della Cina nella regione, si concentrerà sui temi della sicurezza marittima, del contrasto al terrorismo, della connettività e dello sviluppo infrastrutturale. La riunione dei ministri del Quad sarà la prima conferenza ministeriale multilaterale ospitata da Tokyo dall’inizio della pandemia di coronavirus; l’ultimo incontro dei ministri degli Esteri dei quattro paesi risale a settembre dello scorso anno, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha definito oggi “tempestivo” il confronto tra “i ministri degli Esteri delle quattro nazioni che condividono le stesse ambizioni in merito alle questioni regionali”. Motegi ha aggiunto che intende tenere colloqui bilaterali con tutte e tre le controparti a margine dell’incontro. (Nys)