Usa: anche il fondatore dei Proud Boys tra i sostenitori di Trump fuori dall’ospedale

- Il fondatore dei Proud Boys, Gavin McInnes, si è recato di fronte al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland, dove si trova ricoverato il presidente Usa, Donald Trump, per esprimere il proprio sostegno all’inquilino della Casa Bianca. Nei giorni scorsi Trump era stato subissato di critiche dai media, per non aver condannato con forza i Proud Boys, un gruppo di estrema destra descritto dal Southern Povery Law Centre (Splc) come parte della galassia del suprematismo bianco e dei gruppi d’odio. Nei giorni scorsi McInnes ha annunciato l’intenzione dei Proud Boys di denunciare l’emittente Cnn, altri media di alto profilo e la campagna elettorale del democratico Joe Biden per aver caratterizzato il gruppo come “neonazista” e “suprematista bianco”. Il gruppo ha già denunciato l’Splc per diffamazione lo scorso anno. Attualmente i Proud Boys, che non fanno mistero del loro orientamento ultra-conservatore, sono guidati da un afro-cubano, Enrique Tarrio. Nei mesi scorsi membri del gruppo sono rimasti coinvolti in colluttazioni con manifestanti di organizzazioni di estrema sinistra come Antifa e con membri di Black Lives Matter, nel corso delle violente proteste che hanno infiammato le maggiori città Usa a seguito dell’uccisione di afroamericani da parte di agenti di Polizia. (segue) (Nys)