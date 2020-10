Usa: California, gli incendi hanno bruciato oltre 4 milioni di ettari di foreste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incendi che da settimane devastano lo Stato Usa della California hanno già bruciato oltre 4 milioni di ettari di terreno boschivo. Lo ha reso noto ieri, 4 ottobre, il dipartimento per le Risorse forestali e la protezione dagli incendi di quello Stato (Cal Fire). Secondo l’agenzia, dall’inizio della stagione estiva sono divampati in California circa 8.200 roghi, e 27 nella sola giornata di domenica. La devastazione arrecata dagli incendi è più che doppia rispetto al record negativo segnato nel 2018. Negli Usa, intanto, prosegue il dibattito in merito alle cause dei roghi, attribuiti da molti al mutamento climatico, ma da altri al progressivo taglio dei fondi statali destinati alla manutenzione e alla pulizia delle aree boschive. (Nys)