Giappone-Corea del Sud: coronavirus, vicino accordo per ripresa viaggi d’affari

- I governi di Giappone e Corea del Sud potrebbero giungere già in settimana ad un accordo per il riavvio dei viaggi d’affare a breve e lungo termine tra i due paesi. Lo riferiscono fonti governative di entrambi i paesi citate dal quotidiano “Nikkei”. Secondo le anticipazioni, i viaggi d’affare a breve termine tra i due paesi non richiederanno più l’obbligatoria quarantena di due settimane, a patto di fornire un certificato che attesta la negatività al coronavirus e un itinerario dei luoghi che si intende visitare. Per i soggiorni a lungo termine, ad esempio da parte di lavoratori residenti, sarà invece necessario sottoporsi a tampone e osservare un periodo di isolamento di due settimane. L’obiettivo di entrambi i governi è di stimolare la ripresa delle rispettive economie, e creare aperture per un futuro superamento della crisi diplomatica e commerciale tra i due paesi, che risale a prima della crisi pandemica globale. (segue) (Git)