Francia: coronavirus, Parigi passa in stato di “massima allerta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parigi e la sua banlieue sono state dichiarate zone di “massima allerta” a causa della forte circolazione del coronavirus. Lo ha fatto sapere il governo citato dai media francesi. Le nuove restrizioni scatteranno il 6 ottobre e rimarranno in vigore per 15 giorni, al termine dei quali ci sarà una nuova valutazione. I bar, che fino ad oggi avevano l'obbligo di chiudere alle 22, dovranno abbassare definitivamente le saracinesche. I ristoranti, invece, potranno rimanere aperti con un protocollo sanitario più rigido. Anche le università dovranno adattarsi alla nuova situazione sanitaria, organizzando lezioni con un massimo del 50 per cento degli alunni in classe. Domani alle 11:30 il sindaco della capitale, Anne Hidalgo, e il prefetto Didier Lallement, terranno una conferenza stampa per fornire maggiori dettagli. (Frp)