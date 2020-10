Nagorno-Karabakh: Azerbaigian denuncia bombardamento su città di Mingachevir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale idroelettrica di Mingachevir in Azerbaigian è una delle più grandi del Caucaso meridionale. Il complesso idroelettrico fornisce energia all’intero paese e scongiura anche il pericolo di potenziali inondazioni. L'elettricità generata dalla centrale idroelettrica viene fornita anche ai paesi vicini: Russia, Georgia e Iran. Nel luglio del 2018, in seguito a un'esplosione e un incendio scoppiato nella centrale di Mingachevir a causa di un’ondata di caldo anomalo, si è verificato un blackout su larga scala in Azerbaigian. Quest’evento rende l’idea dell’importanza dell’infrastruttura critica presente in questa città. (Rum)