Coronavirus: Pd Campidoglio, auguri di pronta guarigione a Figliomeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un post sul profilo Facebook del collega Figliomeni abbiamo appreso della sua positività al Covid-19. A lui ed alla sua famiglia va tutta la vicinanza del gruppo Pd Campidoglio e un augurio di pronta guarigione". È quanto si legge in una nota del Pd del Campidoglio. "Questa sera - aggiungono - è stata convocata d'urgenza la capigruppo per capire come affrontare la situazione. La priorità è quella di non fermare i lavori dell'Aula applicando in modo rigoroso le procedure previste dalle norme di sicurezza". (Com)