Germania: attacco antisemita nei pressi della sinagoga di Amburgo, un ferito

- L'antisemitismo torna a colpire in Germania. Uno studente tedesco di 26 anni, di religione ebraica, è stato oggi vittima di un'aggressione presso la sinagoga di Amburgo. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, un 29enne in abiti militari ha colpito il giovane con una pala alla testa, provocandogli un trauma cranico. L'aggressore è stato fermato dal personale di sicurezza del tempio ebraico ed è stato trovato in possesso di un foglio su cui era disegnata una svastica. Sia l'abbigliamento militare dell'autore dell'attacco sia la data dell'aggressione ricordano l'assalto di un neonazista contro una sinagoga di Halle an der Saale, avvenuto il 9 ottobre 2019 nella festività ebraica di Yom Kippur. Allora, un uomo in abiti militari tentò di fare irruzione nell'edificio per compiere una strage, senza riuscirvi. L'aggressore prese allora a vagare per la città, lanciando bombe a mano e aprendo il fuoco contro i passanti. L'attacco causò due vittime e due feriti, prima che il neonazista venisse arrestato al termine di un conflitto a fuoco con la polizia, in cui rimase ferito. L'aggressione presso la sinagoga di Amburgo è avvenuta mentre sono in corso le celebrazioni per la festa ebraica di Sukkot, che quest'anno cade dal 2 al 9 ottobre. (Geb)