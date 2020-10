Kirghizistan: chiuse le elezioni legislative, tre partiti verso l'ingresso in Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni sono state convocate dal presidente Sooronbai Jeenbekov lo scorso 3 luglio. La campagna elettorale, partita un mese prima del voto, è stata segnata da alcuni episodi di violenza, l’ultimo dei quali lo scorso 21 settembre: decine di persone sono rimaste ferite in duri scontri tra un centinaio di sostenitori del partito Mekenim Kirghizistan e del Birimdik. Le tensioni sono esacerbate dalla pandemia di coronavirus, che in Kirghizistan ha provocato 47 mila contagi e 1.065 decessi, e dalla conseguente crisi economica in un Paese il cui 32 per cento della popolazione già viveva sotto la soglia di povertà. L’attuale parlamento si è formato sotto la presidenza di Almazbek Atambayev, che è stato arrestato nell’agosto del 2019 e condannato a undici anni e due mesi di carcere per corruzione. Atambayev, che si è sempre definito un politico filo-russo, fu il capo dello Stato che nel 2014 su pressione di Mosca garantì l’abbandono dell’unica base militare statunitense nel Paese. (segue) (Res)