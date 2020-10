Usa: medici Casa Bianca, possibili dimissioni di Trump anche lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brian Garibaldi, membro dell'equipe medica della Casa Bianca, ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, risultato venerdì positivo al test del nuovo coronavirus, potrebbe essere dimesso anche nella giornata di lunedì. "Il nostro piano è di farlo mangiare e bere, di farlo alzare da letto", ha detto Garibaldi in un punto stampa dinanzi Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland. "Se continua a sentirsi bene come oggi, la nostra speranza è quella di programmare una dimissione già domani", ha detto il medico parlando di un possibile trasferimento alla Casa Bianca, dove Trump proseguire le sue cure a base di redemisivir. Sean Conley, altro medico della presidenza, ha da parte sua riportato continui miglioramenti di Trump pur avvertendo che, come in qualsiasi malattia, si registrano "frequenti alti e bassi". Il capo dello stato avrebbe tra le altre cose sperimentato alcuni momenti di difficoltà respiratoria. (Nys)